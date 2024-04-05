Начинается дачный сезон: как подготовить участок и дом

На Урале начинается дачный сезон: с приходом весны огород и дом нуждаются в обновлении. Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала, как подготовить участок к весенне-летнему сезону.

По словам эксперта, для начала необходимо провести уборку территории: убрать остатки осенней листвы и мелких веток. Также стоит помыть и обработать теплицу, при необходимости сделать дезинфекцию. «Все начинается с рассады. Теплицу садоводы начинают использовать раньше открытых грядок, именно там мы спасаем весной нежную рассаду от холода, поэтому и занимаемся ей пораньше. Поскольку снега еще достаточно, то его можно накидать в теплицу, так еще и землю подготовим, напитаем талой водой», – пояснила спикер.

Также весной необходимо обрезать поломанные и обмерзшие за зиму ветки деревьев и кустарников. По словам Локтионовой, своевременная обрезка деревьев – это залог сохранения здоровья дерева и получения качественного урожая: «Когда дерево загущается ветками, то это влияет на будущий урожай: например, некрупные яблоки и груши могут болеть». Также для того, чтобы сохранить здоровье дерева, нужно его белить: известь защищает ствол от яркого весеннего солнца, оставляющего на нем ожоги. Кроме того, побелка – это антисептик. Она борется с насекомыми, которые могут переносить грибковые заболевания плодовых деревьев.

Один из способов весеннего пробуждения почвы – накрыть ее темной пленкой. Когда станет теплее и участок немного подсохнет, нужно провести рыхление. Также, в зависимости от того, какие культуры садоводы будут выращивать, можно внести компост или другие органические удобрения.

При осмотре дома нужно обратить внимание на печь и электропроводку. «За зиму почва под домом может «гулять», как результат, на печи могут появиться трещины, через которые огонь может вырваться наружу, – отметила специалист. – Поэтому при первой топке надо внимательно осматривать всю печь, дымовую трубу. Если заметили трещины, замазать глиной, а лучше обратиться к специалистам». От зимних и весенних перепадов температур на бытовых электроприборах может накапливаться конденсат, который представляет большую опасность, если приборы включить в сеть. Поэтому стоит осмотреть и протереть электротехнику.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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