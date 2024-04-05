В апреле начинаются плановые проверки участков: за что могут штрафовать дачников

С приходом весны на Урале начинается дачный сезон, а вместе с этим стартуют плановые проверки территорий. В беседе с «Новым Днем» председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала, за что могут штрафовать дачников.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности может составить для садоводов от 5 тысяч рублей. «Например, устанавливать мангал надо не менее чем в 5 метрах от жилых построек. А если нарушение произошло в особый противопожарный режим, например, кто-то решил развести огонь, то придется заплатить штраф от 10 тысяч рублей. Инспекторы сейчас очень строго подходят к этому вопросу, при выявлении факта нарушения сразу могут выписать штраф на юридическое лицо в размере 200 тысяч рублей», – уточнила эксперт.

Кроме того, весной актуален штраф за захламленность территории. Если садоводство граничит с лесом, то дачники должны расчищать участок от сухостоя и не захламлять территорию на расстоянии 10 метров от садоводства.

По словам Локтионовой, во время весенних субботников важно складировать мусор исключительно на контейнерную площадку. За выброс мусора в неположенном месте полагается штраф в размере от 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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