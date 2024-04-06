Мокрый снег ухудшил дорожную обстановку в Свердловской области

Из-за резкой смены погоды дороги в Свердловской области стали скользкими. Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности.

По данным ГИБДД, в районе Тугулыма на 264 километре федеральной дороги «Екатеринбург – Тюмень» идет снег. На мокрой проезжей части образуется снежный накат. На 90 километре трассы «Невьянск- Реж- Артемовский- Килачевское» выпал снег с дождем. Проезжая часть обработана противогололедными реагентами. На 38 километре дороги «Тавда – Увал» сейчас также мокрое покрытие дороги.

Госавтоинспекция напоминает, что на холодном и мокром покрытии автомобиль скользит, поэтому необходимо снижать скорость, чтобы обеспечить полную управляемость машины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube