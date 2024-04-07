Свердловские гаишники предупредили о гололеде на Пермском тракте

В свердловском УГИБДД предупредили водителей о гололеде на Пермском тракте с 250 по 290 км. В ближайшее время дорожные службы обработают участок противогололедными материалами.

«Призываем водителей к аккуратному вождению, с учетом сложившихся условий. Выдерживайте безопасную дистанцию, боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств, исключите опасные маневры и резкие перестроения, выбирайте пониженную скорость, которая позволит контролировать поведение транспортного средства и своевременно остановить его при любой нештатной ситуации», – отметили в пресс-службе ведомства.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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