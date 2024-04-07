Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на свердловчанку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на жительницу Североуральска.

«Жительница Североуральска Свердловской области пострадала вследствие нападения безнадзорной собаки. Мать девушки обратилась в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме бродячих собак в населенном пункте и бездействию компетентных органов», – пояснили в аппарате СКР.

Следственные органы СУ СК России по региону проводят проверку по факту происшествия.

Североуральск, Дарья Деменева

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