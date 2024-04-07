В Нижних Сергах мигранту грозит до 6 лет лишения свободы за взятку полицейскому

В Нижних Сергах иностранцу, обвиняемому в передаче взятки полицейскому, грозит до 6 лет лишения свободы. Инцидент произошел 2 апреля.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, 26-летний гражданин в отделе полиции передал должностному лицу органов внутренних дел деньги, чтобы его друга не привлекли к административной ответственности. «Однако полицейский деньги не принял и о попытке подкупа незамедлительно сообщил в дежурную часть территориального ОВД. Судом удовлетворено ходатайство следствия СКР об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнил Александр Шульга.

Мужчину обвинили в преступлении по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Нижние Серги, Дарья Деменева

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