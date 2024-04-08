14 свердловских семей вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

14 семей из Свердловской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное». Окружной полуфинал состоялся в выходные в Екатеринбурге. Команды проходили оценочные испытания – спортивные, интеллектуальные, и так далее.

Список свердловских финалистов выглядит так:

– Бондаревы, Латыповы, Малафеевы

– Вилисовы, Приезжевы

– Гридневы

– Грибан, Неволины

– Дорофеевы, Захаровы

– Жексибаевы, Юдины

– Конюховы, Стенниковы

– Коростелевы, Жеребцовы, Балакины

– Мордоян, Анисимовы, Виноградовы, Орловы, Волохины

– Мусихины, Крючковы

– Рыбаковы, Еловских

– Царегородцевы, Киреевы

– Швыдченко, Савичевы

– Шмидтке

Организаторы конкурса уточнили, что финал пройдет летом, а победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. 30 семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а еще 300 финалистов – семейные путешествия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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