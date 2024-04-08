14 свердловских семей вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

14 семей из Свердловской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное». Окружной полуфинал состоялся в выходные в Екатеринбурге. Команды проходили оценочные испытания – спортивные, интеллектуальные, и так далее.
Список свердловских финалистов выглядит так:
– Бондаревы, Латыповы, Малафеевы
– Вилисовы, Приезжевы
– Гридневы
– Грибан, Неволины
– Дорофеевы, Захаровы
– Жексибаевы, Юдины
– Конюховы, Стенниковы
– Коростелевы, Жеребцовы, Балакины
– Мордоян, Анисимовы, Виноградовы, Орловы, Волохины
– Мусихины, Крючковы
– Рыбаковы, Еловских
– Царегородцевы, Киреевы
– Швыдченко, Савичевы
– Шмидтке
Организаторы конкурса уточнили, что финал пройдет летом, а победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. 30 семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а еще 300 финалистов – семейные путешествия.
Екатеринбург, Елена Сычева
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