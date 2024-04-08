российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 апреля 2024, 11:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Оренбурге и Кургане активизировались мошенники

Телефонные аферисты атакуют жителей Оренбургской и Курганской областей, которые попали в зону паводка. Мошенники предлагают людям получать компенсации за пострадавшее имущество и просят назвать данные карт, а также код из СМС.

Отметим, с сегодняшнего дня действительно должны начать выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области. При этом компенсации носят заявительный характер – люди должны оставлять заявки на выплаты через «Госуслуги».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,