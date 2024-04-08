В Оренбурге и Кургане активизировались мошенники

Телефонные аферисты атакуют жителей Оренбургской и Курганской областей, которые попали в зону паводка. Мошенники предлагают людям получать компенсации за пострадавшее имущество и просят назвать данные карт, а также код из СМС.

Отметим, с сегодняшнего дня действительно должны начать выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области. При этом компенсации носят заявительный характер – люди должны оставлять заявки на выплаты через «Госуслуги».

Екатеринбург, Елена Сычева

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