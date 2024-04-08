Дожди и снегопады задержатся на Урале еще на неделю

В Свердловской области всю неделю будет стоять прохладная и дождливая погода. Причина – преобладающие северо-западные ветра в средней тропосфере, сообщает Уралгидрометцентр.

В ближайшие трое суток температура воздуха ночью составит -1…+3 °C, на севере региона возможны морозы до -6 °, днем ожидается +3…+8°. Во вторник и среду вероятны дожди, а в некоторых районах – дождь со снегом. Самым теплым днем станет 12 апреля. В южной половине Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет до +13 °C, на севере будет +5…+9°. В выходные дни Урал снова накроет циклон. Вновь пойдут дожди, и станет холоднее: ночью до -4°, днем +1…+5°.

По данным синоптиков, в Свердловской области еще не везде сошел снег. Утром 8 апреля высота снежного покрова на севере региона достигала 10 сантиметров, а в прилегающих к горам районах – 18-40 сантиметров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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