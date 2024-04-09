Сегодня – начинается половодье и прилетают чибисы

9 апреля православная церковь отмечает день Матрены-настовицы. К этому дню с земли сходит последний снежный покров.

Святая мученица Матрена жила в третьем веке нашей эры в Солуни. За свою веру святая подвергалась гонениям и избиениям. Тело ее после смерти было с честью погребено.

9 апреля начинали прилетать чибисы. Крестьяне примечали: если чибис кричит с утра – к ясной погоде, летает низко – к «сухому» дню. К Матрене поднимаются реки, и начинается половодье.

Отметим, что в этом году половодье началось с начала апреля. Более 10 регионов страны уже находится в зоне подтопления. Наиболее кризисная ситуация сложилась в Оренбуржье, где из-за прорыва дамбы затопило Орск. Большую воду к концу недели ждут и в Курганской области. Там ждут большого разлива Тобола.

Екатеринбург, Елена Васильева

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