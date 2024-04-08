В Гидромете рассказали, где на Урале ждать наводнения

Гидрометцентр России опубликовал свежие данные о гидрологической обстановке в регионах, а также прогноз на три дня. В УрФО сейчас есть два проблемных региона – это Челябинская и Курганская области.

По информации Гидрометцентра России, на Южном Урале превышена отметка поймы реки Сим в районе села Сергиевка в Катав-Ивановском районе.

В Курганской области аналогичная ситуация в селе Звериноголовском на реке Тобол. Но самый неблагоприятный прогноз дают синоптики для самого Кургана – в течение ближайших трех дней в городе может пройти затопление.

В остальных регионах УрФО гидрологическая обстановка спокойная.

Екатеринбург, Елена Сычева

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