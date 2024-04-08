Пенсионерка в Екатеринбурге выигрывала конкурсы и поставляла в школы и больницы фальсифицированное сливочное масло

Пенсионерка из Екатеринбурга пойдет под суд за мошенничество. Женщина выигрывала конкурсы на поставку сливочного масла в школы и больницы уральской столицы, а зачем снабжала их фальсификатом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась директор ООО «Фаворит», ООО «Лабиринт». Ущерб от деятельности женщины превысил 5 миллионов рублей.

Как установило следствие, обвиняемая в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года отслеживала аукционы на закупку сливочного масла для нужд государственных учреждений. Она сильно занижала цену товара, что позволяло ей выигрывать торги. После заключения контрактов с госучреждениями руководитель организаций подыскивала поставщиков фальсифицированного масла, от которых получала спред из немолочного жира. Обвиняемая поставляла фальсифицированное масло в государственные и муниципальные учреждения образования и здравоохранения, сопровождая их документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции. В результате ее незаконных действий 34 государственным и муниципальным учреждениям был причинен ущерб.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube