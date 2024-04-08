Нижний Тагил после визита Путина получит 400 млн рублей

Нижний Тагил получит на развитие среднего специального образования 400 млн рублей в рамках поручения, данного президентом РФ Владимиром Путиным. Перечень сформирован по итогам рабочей поездки президента в Свердловскую и Челябинскую области в середине февраля 2024 года.

Кабмину и правительству Свердловской области также поручено построить в районе Нижнего Тагила в 2024-2025 годах круглогодичный детский оздоровительный лагерь и отремонтировать травмпункт горбольницы № 1.

Как сообщается в тексте поручения, размещенном на сайте Кремля, финансирование проектов возложено на федеральное правительство и власти Свердловской области. Траты необходимо учесть при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Доклады о реализации поручения будут представлены Путину до 1 августа и до 1 ноября 2024 года.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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