Уральские питомники начали рассылку саженцев садоводам

Уральские питомники отправили более пяти тысяч сортов древесно-кустарниковых и плодовых растений по всей стране. По прогнозу «Почты России», этой весной количество отправлений с посадочным материалом вырастет на треть. Всего садоводы получат более 160 тысяч посылок с саженцами, выращенными в Свердловской и Челябинской областях.

«Свердловские питомники в Артемовском районе считаются самыми северными в России. Рассылку посадочного материала питомники начинают, ориентируясь на прогноз погоды, традиционно в апреле при установлении в регионе положительных температур. Сезон весенней доставки саженцев завершится в мае», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Почты России».

Посылки с садоводческими культурами получают клиенты большинства российских регионов. Ежегодно география рассылок растет, поскольку саженцы из уральских питомников хорошо зарекомендовали себя по всей стране: как на юге России, так и в районах с суровыми климатическими условиями.

«Каждая посылка с саженцем получает трек-номер, по нему получатель может отследить местонахождение своего заказа. Отправления с посадочным материалом Почта России перевозит в специальных пластиковых контейнерах. Для того чтобы молодые растения хорошо перенесли дорогу, их специально готовят к пересылке. Производители посадочного материала используют различные варианты защиты корневой системы, самый популярный из которых – обертывание мхом: он хорошо удерживает влагу и обеспечивает сохранность груза», – пояснили на почте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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