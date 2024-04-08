СвЖД обновит 500 км путей, в том числе главного хода Транссиба

В 2024 году на Свердловской железной дороге в сезон путевых работ всеми видами ремонта планируется обновить 506,1 км пути. Это на 9% больше, чем в 2023 году. Кроме того в планах – заменить 253 стрелочных перевода. Ремонтная кампания стартовала в апреле и продлится до ноября, сообщает пресс-служба СвЖД.

Половина из запланированного на этот год объема работ приходится на главный ход Транссибирской магистрали, где осуществляется интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов (направления Екатеринбург – Пермь – Чепца, Екатеринбург – Войновка – Называевская). Кроме того, ремонт пути пройдет на направлениях Пермь – Чусовская – Соликамск, Войновка – Сургут – Нижневартовск, Екатеринбург – Дружинино, Каменск-Уральский – Нижняя.

В работах будет задействовано 6 путевых машинных станций и более 100 единиц путевой техники. Для проведения работ по профилактике и ремонту земляного полотна (восстановление откоса насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) будут использоваться специализированные мехкомплексы, включающие в себя экскаваторы и бульдозеры.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов будут разработаны специальные графики. Это позволит оперативно регулировать движение и не допустить сбоев в перевозочном процессе.

Своевременное проведение ремонтно-путевых работ позволит увеличить допустимую скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам – почувствовать плавность хода поезда. Так, по итогам путевой кампании 2024 года запланировано повышение скоростей для пассажирских поездов на участках общей протяженностью 117,6 км, для грузовых – на 108,6 км.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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