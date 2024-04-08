На Урал прилетели первые скворцы

В Свердловскую область прилетели первые скворцы: уральцы поделились в соцсетях фотоснимками.

По словам орнитолога Нины Садыковой, в Екатеринбурге скворцов заметили только вчера. Однако на юг области они вернулись еще в конце марта: их могли наблюдать в Красноуфимском районе. На север Свердловской области скворцы прилетят только через 1-2 недели.

Также свердловчане заметили коноплянку и зеленушку. Кроме того, 2-3 дня назад в Екатеринбург вернулись зяблики и трясогузки.

Нина Садыкова отметила, что апрель – основной период миграции птиц: «Со дня на день в лесопарках должны запеть пеночки. Сейчас на Урал активно будут лететь хищные и водоплавающие птицы. Некоторые из них, такие как лебеди, утки, кулики, будут пролетом – летом их уже не увидишь».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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