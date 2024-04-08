Девушке на голову упал фрагмент облицовки 28-этажного дома

Жительнице Екатеринбурга упал на голову фрагмент облицовки стены дома. ЧП случилось в Сызранском переулке, 17 (микрорайон Вторчермет). Проверкой инцидента занялась прокуратура.

«По предварительной информации, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, на женщину упал фрагмент облицовочного материала, предварительно, с фасада многоквартирного дома № 17 по пер. Сызранский. К проведению надзорных мероприятий будут привлечены специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Органами прокуратуры устанавливаются обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным МинЖКХ, 28-этажный дом на 533 квартиры был построен в 2015 году. Управляющая организация – УК «Территория-Восток». Ранее портал е1 писал, что пострадавшую отвез в больницу один из соседей, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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