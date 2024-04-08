Специалисты ЕВРАЗа разработали инновационное железнодорожное колесо – с низконапряженной конструкцией диска

Металлурги из бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса. Она имеет низконапряженную конструкцию диска из особо прочной стали марки В. Изделие в эксплуатации на 30% более износостойко и позволяет перевозить в вагоне на 200 кг груза больше. Первая опытно-промышленная партия из 1000 штук уже направлена российским потребителям.

Специалисты технического управления ЕВРАЗ НТМК работали над новой моделью колеса с 2020 года. За это время были созданы марка стали и режимы термической обработки, позволяющие получить повышенную твердость изделия, написана новая программа для обработки колес на станках с ЧПУ. За счет низконапряженной конструкции изделие равномерно воспринимает осевую нагрузку и распределяет ее по всему сечению диска. Твердость колеса составляет не менее 360 единиц по Бринеллю, что приблизительно равно уровню твердости рельсов. Благодаря этому свойству его износостойкость выше на 30%.

Масса новой модели колеса при этом меньше на 8% по сравнению с существующими моделями. Вагон, оснащенный этими колесами, может перевозить на 200 кг больше полезного груза, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа 9дивизион «Урал»).

Эффективность разработанной модели подтвердили в ходе испытаний на экспериментальном кольце научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве. Конструкцию запатентовали. За разработку колеса в 2023 году специалистов технического управления ЕВРАЗ НТМК отметили премией имени

Черепановых.

«ЕВРАЗ НТМК на протяжении многих лет реализует программу по расширению сортамента проката транспортного назначения, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Мы приобретаем новое оборудование, осваиваем передовые технологии, вводим в работу дополнительные мощности по механической обработке колес, контролю качества. Железнодорожные колеса ЕВРАЗ НТМК отвечают самым высоким требованиям качества, и потребители это подтверждают».

Отметим, что на сегодняшний день на ЕВРАЗ НТМК освоено более 80 видов железнодорожных колес для грузовых и пассажирских вагонов, специального подвижного состава, метрополитена. Комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и мировых потребителей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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