Штырков вернется в ММА в главном турнире мая

Уральский боец Иван Штырков возвращается в ММА после полуторагодичной паузы. Весь прошлый год уральский Халк принимал участие в турнирах по кикбоксингу, но в мае он снова выйдет в клетку на RCC 19 в родном Екатеринбурге. Соперником Ивана станет Давид Бархударян.

Несмотря на паузу, Штырков сохранил место в тройке сильнейших бойцов России, а уровень ударной техники Ивана вырос, заявляют в команде «Архангел Михаил». Бархударян планировал дебютировать в RCC с кулачных поединков, но его бой против Фомича был перенесен: теперь звезду AMC Fight Nights ждет еще более серьезный вызов. Давид отличается жестким прессингом – боец стремится забрать победу уже в первых раундах, и чаще всего ему это удается. Как и Штырков, последние два года Бархударян выступает в разных дисциплинах, чередуя ММА с боксом, и, как и Иван, на RCC 19 он возвращается в клетку.

Напомним, турнир пройдет в Екатеринбурге 11 мая. Главным событием вечера станет поединок Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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