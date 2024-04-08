Глава Минобрнауки Фальков посетил Нижний Тагил (ВИДЕО)

Глава министерства образования и науки России Валерий Фальков посетил Нижний Тагил. Произошло это на фоне сегодняшнего поручения Владимира Путина о выделении городу 400 млн рублей на строительство нового детского лагеря отдыха, развитие системы среднего технического образования и ремонта травмпункта городской больницы № 1.

Валерий Фальков в Нижнем Тагиле

Валерий Фальков провел совещание по вопросу обеспечения кадрами ключевых предприятий Свердловской области, в частности Уралвагонзавода, сообщает телеграм-канал Минобрнауки.

Фальков посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум, который входит в состав филиала Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

Министру представили лаборатории электрики и электротехники, специальных машин и устройств, учебно-производственных мастерских проекта «Мехатроника и робототехника», тренажерный класс станков с программным управлением.

По итогам осмотра министр провел совещание по вопросам обеспечения ключевых предприятий Свердловской области квалифицированными кадрами. На нем обсудили ремонт здания техникума, капитальный ремонт общежития филиала УрФУ в рамках программы по обновлению не менее 800 общежитий по поручению Путина, а также развитие образовательных программ в тесном сотрудничестве с предприятиями региона.

«В комплексе все эти меры, безусловно, будут способствовать тому, что больше ребят из школ будут поступать сюда, в филиал, на программы среднего профессионального образования. В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь Уралвагонзаводу, получать квалифицированных специалистов», – отметил министр Валерий Фальков.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин во время посещения Уралвагонзавода поручил оказать поддержку двум образовательным учреждениям, готовящим кадры для предприятия, в том числе Нижнетагильскому машиностроительному техникуму. На предприятии сегодня трудится более 2,1 тыс. выпускников образовательного учреждения.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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