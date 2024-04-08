Таких половодий на Урале и в Поволжье еще не было – МЧС

Настолько сложных половодий, какие случились этой весной в Поволжье и на Урале, еще не было. Об этом сообщил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

«Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано», – сказал Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Напомним, что Оренбуржская область живет в режиме ЧС из-за прорыва дамбы в Орске, большую воду ждут также в ближайшие дни в Тюмени и в Кургане.

Москва, Елена Васильева

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