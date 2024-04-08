Улицу в центре Екатеринбурга закроют на 4 месяца

В центре Екатеринбурга с 27 апреля по 27 июля перекроют движение по улице Боевых Дружин, от улицы Октябрьской Революции до улицы Февральской Революции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством тепловой сети. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. Отметим, что схема движения общественного транспорта не изменится.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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