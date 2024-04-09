На Ураза-байрам перекроют движение возле екатеринбургских мечетей

Завтра мусульмане празднуют Ураза-байрам, тысячи верующих уже к 6 часам утра приедут в мечети.

В связи с этим свердловское УГИБДД предупреждает, что завтра утром движение для всех видов транспорта будет ограничено возле пяти мечетей Екатеринбурга:

– с 03:00 до 10:00 – мечеть «Соборная», пер. Воронежский, 34 (Юго-Западный р-н);

– с 06:00 до 09:00 – молельный дом «Изге калимат», ул. Бажова. 219В, л. Д (Октябрьский р-н);

– с 06:00 до 09:00 – молельный дом «Изге калимат», ул. Артинская, 25 (Завокзальный р-н);

– с 06:00 до 10:00 – мечеть «Абу –Ханифа», ул. Репина, 42 (Верх-Исетский район);

– с 06:00 до 10:00 – мечеть «Рамазан», ул. Димитрова, 15 (Нижне-Исетский район);

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать пути объезда.

Напомним, ежегодно в Свердловской области Ураза-байрам отмечают десятки тысяч человек. Этим праздником завершается самый длинный и строгий пост Рамадан, в течение которого верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Когда пост заканчивается, готовят блюда из мяса, сладости, приглашают гостей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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