На севере области начался сильный снегопад

На севере Свердловской области начался сильный снегопад. В Ивдельском и Серовском районах в настоящее время осадки идут достаточно интенсивно.

В связи с этим ГИБДД по региону обращается к водителям с просьбой быть бдительными и вести машину аккуратно, с учетом сложившихся дорожных условий.

В Госавтоинспекции также уточнили, что на 112 км автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель» работает дорожная техника – водителей просят быть бдительными и не создавать помех спецтранспорту.

Экипажи ДПС патрулируют трассы, обеспечивая контроль за безопасностью дорожного движения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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