Судебные приставы остановили работу ДК «Химмаш»

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили на 30 суток работу Дворца культуры «ЖК «Кристалл» (ДК «Химмаш»). Причина – нарушения требований пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба УФССП по региону, после получения исполнительного листа судебный пристав вручила администрации ДК требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.
В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность Дворца культуры «ЖК Кристалл» приостановлена, входные двери опечатаны.
Екатеринбург, Елена Васильева
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