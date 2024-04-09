В аэропорту Кольцово задержан молодой человек с чемоданом денег

Россиянина с чемоданом наличных задержали таможенники в аэропорту Екатеринбурга. 20-летний молодой человек пытался провести 18 млн рублей в Грузию.

Как сообщает пресс-служба УФТС РФ по Свердловской области, пассажир пояснил таможенникам, что деньги получил от продажи бизнеса своей матери – карьера по добыче полезных ископаемых. На вырученные средства планировал купить премиальный автомобиль.

Напомним, что по закону без декларирования из России разрешено вывозить денежный эквивалент до 10 тысяч долларов, а при перемещении свыше 100 тысяч необходимо приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение денег. Это касается только рублей, валюту в эквиваленте свыше 10 тысыч долларов временно запрещено вывозить из РФ.

По факту контрабанды наличных в особо крупном размере инспекторы возбудили уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Васильева

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