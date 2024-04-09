Нетерпеливый пассажир получил 15 суток за скандал у багажной ленты

В Екатеринбурге мужчина получил 15 суток за скандал у багажной ленты. Как сообщает пресс-служба УВД на транспорте по УрФО, рано утром 8 апреля в дежурную часть поступил сигнал о том, что один из пассажиров, прибывший рейсом из Минеральных Вод, нарушает общественный порядок в зоне прилета. 26-летний мужчина ждал свой багадж6 выдача которого немного задерживалась.

Возмущенный данным фактом пассажир начал громко ругаться, в том числе с использованием нецензурных выражений. На замечания работников аэропорта пассажир не реагировал, поэтому на помощь была вызвана полиция.

На задержанного в ЛОВД составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил дебоширу 15 суток ареста.

Екатеринбург, Елена Васильева

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