В большие праздники по центру Екатеринбурга запретят ездить на самокатах

В дни проведения массовых культурных мероприятий в центре Екатеринбурга будут ограничивать движение не только автотранспорта, но и самокатов. Новшество начнет действовать уже в День Победы.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. «При проведении больших культурно-массовых мероприятий будут вводиться ограничения. В постановлении о проведении Дня Победы это уже будет прописано. Возможно, это затронет улицы Московскую, Карла Либкнехта, Шевченко, Радищева. Чтобы не повторить печальный опыт прошлогоднего Дня города, когда после окончания праздника, в час ночи, на перекрестке Ленина – 8 Марта были целые кучи из самокатов, несколько десятков свалены вместе. Так что мы проговорили это с сервисами. Такие мероприятия будут проводиться», – сказал чиновник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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