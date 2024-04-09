На подростков, гоняющих на арендных самокатах, будут жаловаться в школу

На подростков младше 16 лет, которые ездят по городу на самокатах, будут жаловаться в школы. В образовательных учреждениях будут регулярно разъяснять ученикам правила пользования средствами индивидуальной мобильности. Директоров школ, чьи ученики будут чаще других нарушать правила, будут вызывать в администрацию города.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш. «При выявлении нарушения правил дорожного движения составляется карточка. Если нарушителю меньше 16 лет, мы заводим информацию в базу, анализируем ее и передаем в территориальный отдел образования. Они будут направлять информацию по школам. Директора школ будут вызывать для беседы родителей подростков. Результаты профилактической работы будут высланы в управление образования. В тех школах, где больше нарушителей, директоров будем приглашать на комиссию по безопасности дорожного движения при администрации города», – сообщил Ярыш.

По его словам, с начала этого года в Екатеринбурге произошло три аварии с участием самокатов, во всех трех случаях за рулем были подростки, все трое получили травмы. Самые частые нарушения (помимо собственно использования самокатов несовершеннолетними) – проезд на красный сигнал светофора, отказ спешиться при пересечении перекрестка, поездки вдвоем на одном самокате. «Часто мальчики хотят показать девочкам, как они умеют, и едут вдвоем – мальчик за рулем, девочка сзади», – посетовал полицейский. Штраф за такие нарушения обычно составляет 800 рублей.

В ГИБДД уже обсудили ситуацию с четырьмя сервисами проката самокатов, которые работают сейчас в Екатеринбурге, – это Whoosh, Yandex.Go, Urent и BusyFly. В общей сложности они в этом сезоне выставят на улицы города 13 130 самокатов. Достигнута договоренность, что сервисы будут блокировать аккаунты нарушителей после получения доказательств – например, фотографий, где виден номер самоката. С начала года заблокировали уже 90 таких пользователей.

Пресс-секретарь Woosh Денис Балакирев, отвечая на вопрос «Нового Дня», заявил, что заблокированному лицу будут довольно сложно зарегистрировать новый аккаунт. При отслеживании нарушителей сервис использует не только данные гаджета, но и банковские ID. Он добавил, что в 99% случаях аккаунт, которым пользуется подросток, зарегистрирован на его папу или маму. Родители просто зачастую не знают, что это тоже является нарушением, им тоже надо объяснять, что дети до 18 лет не должны пользоваться электросамокатами. «У нас нулевая терпимость к нарушениям. Самокаты – это транспорт. Они не должны быть источником страха», – отметил представитель сервиса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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