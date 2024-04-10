Медики Верхней Салды бьют тревогу – вместо роддома в городе может появиться хоспис

Жители Верхней Салды и местные медики бьют тревогу. По городу стремительно расползаются слухи о том, что местный роддом может закрыться на ремонт, а потом открыться, но уже в новом статусе – в виде хосписа.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», повод для беспокойства дала главный врач ГБУЗ СО Верхнесалдинская ЦГБ Анжелика Шлыкова, которая, как сообщают местные паблики, собрала на совещание сотрудников родильного дома и сообщила, что в мае медучреждение закроется на ремонт. Медики, присутствовавшие на данном совещании, ссылаясь на слова Шлыковой, рассказывают – после ремонта в роддоме предполагается открыть паллиативное отделение, а на вопросы о том, что делать сотрудникам и куда денется сам роддом, якобы был получен ответ, что роддом откроется на третьем этаже хирургического отделения в корпусе больницы. Там будет открыта одна родовая палата, одна – послеродовая и одна – детская. И принимать там будут только экстренные роды. Всех остальных рожениц в рамках существующей дорожной карты предполагается направлять для госпитализации в Нижний Тагил или в Екатеринбург. Сотрудников роддома, оставшихся без работы, главный врач предложила распределить в школы, где наблюдается нехватка медперсонала. В случае необходимости принятия срочных родов, предполагается созваниваться с медперсоналом и встречаться для оказания экстренной помощи.

После того, как все эти планы начали получать огласку в социальных сетях и пабликах Верхней Салды, от администрации больницы начали поступать разъяснения в том духе, что участники совещания «вообще все неправильно поняли». Трехэтажный роддом в Верхней Салде действительно планируется закрыть на ремонт, а после на части пустующих площадей открыть гериатрическое, терапевтическое отделения и отделение для лечения больных с проблемами сердечно-сосудистой системы. Где в новые отделения будут взяты кадры – непонятно. Вопрос состоит и в том, где в новом контексте будет располагаться роддом, который обслуживает два города – Верхняя Салда, Нижняя Салда и прилегающие к ним малые населенные пункты.

РИА «Новый День» обратилось за комментариями в пресс-службу горбольницы в Верхней Салде. Специалист службы Анжелика Терентьева на вопрос о судьбе роддома ответила кратко – никакого хосписа не будет, потому что для этого нет персонала. Роддом как работал, так и продолжает работать. Главный врач ГБУЗ СО Верхнесалдинская ЦГБ Анжелика Шлыкова, которая в мае отметит первую годовщину своего назначения на данный пост, общаться со СМИ по телефону отказалась и посоветовала обращаться с запросом в Минздрав.

В пресс-службе Минздрава по Свердловской области по поводу ситуации вокруг роддома в Верхней Салде «Новому Дню» пояснили следующее: «Учитывая, что здание родильного дома требует проведения ремонтных работ, а также возможность оказания специализированной медицинской помощи жительницам Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов в перинатальном центре города Нижний Тагил реализовано изменение маршрутизации. На базе ГАУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» организована работа ургентного родильного зала с целью обеспечения доступности медицинской помощи при экстренных ситуациях. С целью повышения качества медицинской помощи матерям и детям созданы все необходимые условия широкого использования выездных методов работы, телемедицинских консультаций с привлечением учреждений 3 группы (уровня). На сегодняшний день беременным, роженицам, родильницам и новорожденным из Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов предоставляется доступная и качественная медицинская помощь, созданы все условия для сохранения здоровья женщин и новорожденных».

Екатеринбург, Елена Васильева

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