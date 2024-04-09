В Кургане экстренно увеличивают высоту дамб. Но не всех (ФОТО)

В Кургане со дня на день ожидают прихода большой воды. За прошлые сутки уровень Тобола у областного центра вырос на 38 см, и ожидается, что он будет еще повышаться. Сейчас в Кургане идет экстренное строительство защитных дамб из мешков с песком – высоту наращивают на пяти участках.

«В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы насколько успеваем. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка еще 5 дамбовых сооружений», – сообщил курганский губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Курган, Елена Сычева

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