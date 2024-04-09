На Урале подростки толпой избили парня за «неправильную» прическу (ФОТО)

Группа подростков избила парня за неправильную прическу – им не понравилась длина волос мальчика. Инцидент произошел в конце февраля, известно о нем стало только сейчас. «Я возвращался домой, за мной пошли семь человек. Я иду – они меня преследуют. Я подумал, что что-то не так, побежал, выдохся, остановился, повернулся – и меня сразу сзади ударили, я упал, меня начали запинывать ногами, снимали на камеру, выложили в телеграм-канал», – рассказал пострадавший, который отметил, что нападавшие наставляли на него пистолет.

Избили за длинные волосы

Подростки сильно избили парня – медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

У юноши нет родителей, он сирота и живет с бабушкой, она обратилась к адвокату Сергею Барсукову, который теперь представляет интересы пострадавшего. «Все бы было куда печальнее, если бы не прохожий, который разогнал толпу. Парень добрался до дому, бабушка вызвала скорую, она доставила его в больницу. Впечатляет сокрытие фактов со стороны врачей, которые не удосужились связаться с правоохранительными органами. О ситуации узнали и в школе – но ни классный руководитель, ни администрация школы не довели эту информацию до органов. Тогда он сам обратился в ПДН, но и там на протяжении месяцев бездействовали. Никаких результатов проверки ни ему, ни опекуну не сообщили до сих пор. Обидчики до сих пор не наказаны, а видео с избиением до сих пор распространяется в интернете. Необходимо выявить обидчиков, привлечь их и их родителей к гражданско-правовой ответственности, привлечь врачей, учителей и полицейских по факту их бездействия. Мы готовы обратиться в суд», – прокомментировал адвокат.

Сейчас в произошедшем разбираются прокуратура Свердловской области и Следственный комитет. «А.И. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», – сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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