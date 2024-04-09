В ГИБДД раскрыли подробности аварии, в которой пострадал ребенок и погибла его мать

Минувшей ночью под Шабрами случилось ДТП, в котором погиб человек. ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик со щебнем. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя легковушки, которую вынесло на встречку.

В результате пострадали водитель и пассажир ВАЗа, 33-летняя женщина и двухлетний мальчик. Их экстренно госпитализировали, но спасти женщину не удалось. Ее сын жив.

«Стаж вождения погибшей – 6 лет. К административной ответственности привлекалась 2 раза. «Ситраком» с полуприцепом управлял 33-летний мужчина, с общим водительским стажем управления транспортным средствам 16 лет. К административной ответственности привлекался 27 раз. Водитель пояснил, что направлялся в Сысерть, неожиданного со встречной полосы движения выехал ВАЗ. Водитель попытался уйти от столкновения, вывернул руль, в результате чего грузовик опрокинулся, но ДТП избежать не удалось», – рассказали в ГИБДД.

По факту аварии проводится дознание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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