Стало известно, когда в Екатеринбурге отключат отопление

Отопление в Екатеринбурге могут отключить уже в апреле, если погода будет соответствовать нормам, зафиксированным в постановлении правительства РФ № 354. Так, в течение минимум пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов. Эти показатели будут достигнуты уже на следующей неделе.

Отметим, как правило, в Екатеринбурге централизованную подачу отопления отключают в мае. Для того чтобы вентили перекрыли, требуется постановление главы администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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