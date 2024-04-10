В магазинах Екатеринбурга появились тематические наборы к Пасхе (ФОТО)

Несмотря на то, что до Пасхи остается еще почти месяц, на полках магазинов в Екатеринбурге уже появились тематические товары. Можно найти разные красители для яиц, формы для выпечки куличей и пасх, посыпки и пасхальных кроликов.

Тематические стенды к Пасхе можно увидеть в сетях «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и у других ретейлеров. Большой набор красителей для яиц в этом году стоит около 100 рублей, маленький – 30 рублей. Есть перламутровые и металлические красители самых разных цветов. Если красить яйца не хочется, можно украсить их термоэтикетками в самых разных стилях. Стоят такие 100-200 рублей за упаковку. Есть и наборы для декорирования пасхальных яиц: с помощью наклеек, страз, подставок получится сделать единорогов или зайцев. Стоят такие наборы 140-170 рублей.

На стендах также найдется все для украшения пасхальной выпечки: глазурь для куличей – от 100 рублей, посыпки – от 40 рублей. Продаются пасхальные кролики и полотенца с их изображением.

Напомним, Пасха в этом году отмечается 5 мая. Это главный христианский праздник, когда вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Пасхе предшествует семь недель строгого Великого поста. Накануне праздника, в Великую субботу, верующие собираются на всенощное бдение в храмах. Там освящают крашеные яйца, творожные пасхи и куличи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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