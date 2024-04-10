На Пермском тракте случилась массовая авария из-за спешащих водителей

На дороге Пермь – Екатеринбург вблизи Ревды за утро произошло несколько аварий.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на 340 километре трассы водитель «Форда» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Мазду», которая ехала впереди. По инерции «Мазду» отбросило на грузовик «Скания», тоже движущийся впереди.

На этом же участке следом в ДТП попал автомобиль «Тойота Камри». Водитель ехал с превышением скорости и слишком поздно заметил затор впереди. Он резко затормозил, потерял управление и наехал на дорожное ограждение.

В результате аварий люди не пострадали. Машины получили механические повреждения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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