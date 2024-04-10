На Урале закрыли последние ледовые переправы

К 10 апреля в Свердловской области закрыли все ледовые переправы, а также места массового выхода людей на лед.

В пресс-службе ГУ МЧС региона напоминают, что находиться на весеннем льду опасно для жизни. «Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать», – подчеркивают спасатели. Кроме того, за выход на лед под запрещающие аншлаги могут наказать административным штрафом в размере до 5000 рублей.

Добавим, этой зимой в Свердловской области функционировали 16 ледовых переправ. Из них девять – жизнеобеспечивающие, семь – технологические (в частности, для перевозки леса). Большинство из них работали на севере области.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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