В Екатеринбурге на следующей неделе потеплеет до +20 градусов. По данным портала Gismeteo, смена погоды начнется уже на этой неделе – в пятницу воздух прогреется до +13 °C. В субботу и воскресенье будет до +10° днем, по ночам столбики термометров будут опускаться до 0 °C.

Следующая неделя начнется с дневных +10…+12 градусов в понедельник и вторник, а в среду синоптики ожидают уже +16°. Самым теплым днем недели станет четверг, воздух прогреется до +21 °C.

Ранее «Новый День» сообщал, когда в Екатеринбурге могут начать отключать тепло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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