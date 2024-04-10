Четверть российских подростков будет работать летом

Будущим летом примерно четверть российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут работать. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob. «25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать, – это максимальный показатель за три года», – сообщили авторы исследования, уточнив, что в прошлом году намеревающихся подрабатывать летом было порядка 19%.
Чаще всего школьники ищут вакансии курьеров, сборщиков заказов, сотрудников пунктов выдачи, официантов, помощников вожатых в детских лагерях.
Екатеринбург, Елена Сычева
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