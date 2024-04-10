Два человека погибли и двое получили травмы в страшном ДТП (ФОТО)

Два человека погибли, еще двое получили травмы сегодня днем в ДТП на 18 км дублера Сибирского тракта в направлении Екатеринбурга.
Как сообщили в областном УГИБДД, водитель автомобиля «Киа» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Двое его пассажиров погибли на месте. Сам водитель и третий пассажир – в больнице.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Органы внутренних дел проведут расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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