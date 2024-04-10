Приставы забрали БМВ X 5 у водителя, который не оплатил 119 штрафов ГИБДД

Судебные приставы арестовали машину у нерадивого водителя, который накопил 119 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, должник лишился возможности пользоваться своим БМВ Х5, поскольку оплачивать 129-тысячную задолженность гражданин совсем не торопился. В связи с этим к каждому штрафу добавился исполнительский сбор, который, в соответствии с законодательством, составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, из-за несвоевременной оплаты сбор составил 56 тысяч рублей.

В собственности должника был зарегистрирован автомобиль БМВ Х5, который мужчина скрывал. Движимое имущество должника было объявлено в исполнительный розыск. Судебные приставы по розыску в ходе разыскных мероприятий обнаружили машину в одном из дворов Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Чтобы побудить должника погасить задолженность, судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, автомашина будет направлена на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.

Екатеринбург, Елена Васильева

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