Автобусы в Екатеринбурге перешли на летнее расписание

В Екатеринбурге два автобусных маршрута изменят схему движения в связи с переходом на летнее расписание.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для удобства садоводов автобусы № 24 и № 94 будут заезжать на ЕКАД до остановки «СНТ «Звездочка».

Маршрут № 24 «микрорайон Компрессорный – СНТ «Звездочка» будет совершать рейсы с 9:00 до 20:27. Маршрут № 94 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ» будет ежедневно выходить на линию с 6:40 до 19:09. Такой график движения общественного транспорта вводится с 15 апреля до 15 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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