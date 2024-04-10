ЕВРАЗ КГОК потратил 2,2 млрд рублей на обновление парка горной техники (ФОТО)

На ЕВРАЗ КГОК введена в работу новая карьерная техника. На предприятии приобретены 4 самосвала грузоподъемностью 240 тонн, экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров. Кроме того, до конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 кубометров. Общая сумма инвестиций в 6 единиц техники составила около 2,2 млрд рублей.

Руководители и работники ЕВРАЗ КГОК, студенты Качканарского горно-промышленного колледжа

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗ (дивизион «Урал»), новый экскаватор ЭКГ-20КМ с объемом ковша 20 кубических метров будет работать в Главном карьере в связке с самосвалами грузоподъемностью 240 тонн. Вся горная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики.

Машинист экскаватора и водитель самосвала работают в специальных антивибрационных креслах. В кабинах есть система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, а также подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны. В экскаваторе для приема пищи предусмотрен отсек, оснащенный бытовыми приборами. Для безопасности экипажа установлена многоблочная система пожаротушения.

Парк горной техники ЕВРАЗ КГОК пополнил экскаватор с объемом ковша 20 кубометров и самосвалы грузоподъемностью 240 тонн

«На предприятиях ЕВРАЗа ведется постоянная работа по повышению производительности, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Переход на более мощную технику позволяет нам выполнять одни и те же объемы производства с меньшим количеством машин и сотрудников. При этом наши работники переходят на более удобное и современное оборудование и технику».

«Новая техника приступила к работе на Главном карьере, которому 1 апреля 2024 года исполнилось 65 лет. Это лучший подарок трудовому коллективу к юбилею карьера», – подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Новый ЭКГ приступил к работе. На фото – погрузка горной породы в самосмвал 240-тонник

Отметим, что впервые в истории комбината участниками торжественной церемонии запуска новой горной техники стали студенты Качканарского горно-промышленного колледжа. Учащимся третьего курса направления «Открытые горные работы» была предоставлена возможность познакомиться с руководством предприятия, задать интересующие вопросы машинистам экскаватора и побывать в кабине нового ЭКГ-20КМ.

Студенты Качканарского горно-промышленного колледжа впервые поучаствовали в запуске карьерной техники

С 2018 года на ЕВРАЗ КГОК закуплено 7 новых экскаваторов с разным объемом ковша, 20 самосвалов грузоподъемностью 240 тонн.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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