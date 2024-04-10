российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 апреля 2024, 14:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

ЕВРАЗ КГОК потратил 2,2 млрд рублей на обновление парка горной техники (ФОТО)

Памятную ленту перерезали руководители ЕВРАЗ КГОК

На ЕВРАЗ КГОК введена в работу новая карьерная техника. На предприятии приобретены 4 самосвала грузоподъемностью 240 тонн, экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров. Кроме того, до конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 кубометров. Общая сумма инвестиций в 6 единиц техники составила около 2,2 млрд рублей.

Руководители и работники ЕВРАЗ КГОК, студенты Качканарского горно-промышленного колледжа

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗ (дивизион «Урал»), новый экскаватор ЭКГ-20КМ с объемом ковша 20 кубических метров будет работать в Главном карьере в связке с самосвалами грузоподъемностью 240 тонн. Вся горная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики.

Машинист экскаватора и водитель самосвала работают в специальных антивибрационных креслах. В кабинах есть система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, а также подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны. В экскаваторе для приема пищи предусмотрен отсек, оснащенный бытовыми приборами. Для безопасности экипажа установлена многоблочная система пожаротушения.

Парк горной техники ЕВРАЗ КГОК пополнил экскаватор с объемом ковша 20 кубометров и самосвалы грузоподъемностью 240 тонн

«На предприятиях ЕВРАЗа ведется постоянная работа по повышению производительности, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Переход на более мощную технику позволяет нам выполнять одни и те же объемы производства с меньшим количеством машин и сотрудников. При этом наши работники переходят на более удобное и современное оборудование и технику».

«Новая техника приступила к работе на Главном карьере, которому 1 апреля 2024 года исполнилось 65 лет. Это лучший подарок трудовому коллективу к юбилею карьера», – подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Новый ЭКГ приступил к работе. На фото – погрузка горной породы в самосмвал 240-тонник

Отметим, что впервые в истории комбината участниками торжественной церемонии запуска новой горной техники стали студенты Качканарского горно-промышленного колледжа. Учащимся третьего курса направления «Открытые горные работы» была предоставлена возможность познакомиться с руководством предприятия, задать интересующие вопросы машинистам экскаватора и побывать в кабине нового ЭКГ-20КМ.

Студенты Качканарского горно-промышленного колледжа впервые поучаствовали в запуске карьерной техники

С 2018 года на ЕВРАЗ КГОК закуплено 7 новых экскаваторов с разным объемом ковша, 20 самосвалов грузоподъемностью 240 тонн.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,