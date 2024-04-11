Депутат и волонтеры включились в борьбу за новый парк в Екатеринбурге

Продолжается голосование по госпроекту «Формирование комфортной городской среды». Екатеринбург пока набрал около 165 тысяч голосов, осталось – еще порядка 225 тысяч. Это порог явки, лишь преодолев его, город получит деньги на благоустройство одного из восьми парков, участвующих в голосовании. Финансирование получает та площадка, которая набрала простое большинство голосов.

В борьбу за парк активно включился депутат гордумы Алексей Вихарев, который и в прошлые годы оказывал серьезную поддержку конкурсу. Волонтеры центра Вихарева работают в вузах, техникумах, больницах, торговых центрах и на центральных улицах Екатеринбурга, предлагая горожанам сделать свой выбор. Голоса, отданные таким образом, подтверждаются по СМС.

«Именно сейчас нам нужно сплотиться и сделать все возможное, чтобы еще один парк в Екатеринбурге был благоустроен. Одно несложное действие – поставить галочку на сайте «Формирование комфортной городской среды» – сделает будущее наше и наших детей лучше. Сейчас самое время Голосуй или потеряешь!» – призвал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

На днях волонтеры центра Вихарева рассказали о голосовании за парки в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн. «В военном госпитале мы помогли пациентам и сотрудникам принять участие в голосовании. Рассказали о важности проекта и о том, какие парки могут быть благоустроены уже в следующем году. Только наш общий результат сделает Екатеринбург лучше!», – рассказал активист Сергей Воропаев.

Напомним, голосование проводится до 30 апреля. По данным главы города Алексея Орлова, на сегодня лидирует парк 50-летия ВЛКСМ, второе место у бульвара на улице Культуры, тройку замыкает Преображенский парк (второй этап). Победителем федерального конкурса в прошлом году стал летний парк «Уралмаш». Большую информационную кампанию в помощь локации организовал Алексей Вихарев, а в честь победы в День России, 12 июня, подарил жителям города праздник и концерт группы «На-На».

Екатеринбург, Елена Сычева

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