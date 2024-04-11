Из кранов в уральском поселке течет грязь. Прокуратура начала проверку

Жители поселка Баранчинский в Кушвинском районе уже несколько дней не могут использовать воду из-под кранов – после таяния снега она стала грязной и мутной. Коммунальщики подтверждают: такая вода опасна для здоровья.

«На данный момент качество питьевой воды в распределительной сети поселка не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателям «мутность» и «цветность». Использование воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд запрещено. Использование воды возможно из привозных емкостей (по графику подвоза) или подземных источников (скважин): п. Баранчинский, ул. Привокзальная (58°11.0690', 59°43.3852'), ул. Победы, 9, ул. Коммуны, 7, после предварительного кипячения», – сообщают кушвинские «Коммунальные сети».

Прокуратура начала проверку, к проведению которой будут привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, жители Баранчинского получают воду из реки Актай. Вследствие активного таяния снега произошло ухудшение ее качества. дминистрация поселка организовала подвоз питьевой воды к жилым домам. Из-за этого работа детских садов в поселке приостановлена, в школе сократили продолжительность учебного дня.

И.о. главы Кушвы Антон Чепрасов и директор «Коммунальных сетей» получили прокурорские предостережения.

Баранчинский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube