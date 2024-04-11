У пятилетней девочки из печени удалили опухоль весом в два килограмма

В Екатеринбурге хирурги областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) провели успешную совместную операцию по удалению злокачественной опухоли печени пятилетней девочке. Масса шарообразного новообразования диаметром около 20 сантиметров превышала 2 кг.

Как сообщают медики, ребенка беспокоили боли в животе. Во время УЗИ у нее была обнаружена шарообразная опухоль, исходящая из правой доли печени.

«За 30 лет существования центра детской онкологии и гематологии девочка стала седьмой пациенткой с таким диагнозом и третьей прооперированной тандемом детского и «взрослого» хирургов. Обсуждение данного случая и решение об оперативном вмешательстве было коллегиальным, с участием не только рентгенологов и гастроэнтерологов ОДКБ, но и специалистов СОКБ № 1», – рассказал детский хирург-онколог Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.

Совместно с заведующим отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ № 1 Олегом Орловым врач полностью удалил новообразование.

«Мы столкнулись с гигантской опухолью, которая занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Даже большой разрез на животе не позволял выполнять никаких хирургических манипуляций, поэтому сначала пришлось удалить с помощью специального оборудования жидкую часть опухоли, характерную для эмбриональных сарком. После этого объем опухоли уменьшился и мы смогли удалить пораженную опухолью правую долю печени», – пояснил Олег Орлов.

Сейчас девочка проходит восстановительный период. Объема оставшейся здоровой левой доли печени достаточна для нормального функционирования органа.

Подобные сложнейшие вмешательства Сергей Тупоногов и Олег Орлов совместно выполняют уже более 16 лет. За это время хирурги провели более 30 операций детям с различными онкологическими диагнозами, которым требовались объемные резекции печени.

Свердловский центр детской онкологии и гематологии является одним из крупнейших детских специализированных центров России, в котором оказывается вся необходимая помощь детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Ежегодно здесь проводится порядка 200 операций разной локализации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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