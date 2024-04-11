Приставы остановили работу «Родной баньки»

В Екатеринбурге остановлена работа СПА-комплекса «Родная банька» на Братской, 14. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, поводом для проверки обекта, расположенного в нежилом помещении многоквартирного дома, послужили результаты инспекционного визита сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарных норм: дверь эвакуационного выхода закрыта и не имеет устройства для открывания двери изнутри без ключа; допускается хранение горючих материалов; помещения комнат отдыха и кладовой не оборудованы пожарными извещателями и другие нарушения.

Судом предприниматель был признан виновным, назначено наказание в виде приостановления деятельности на 22 дня. Приставами входные двери помещения были опломбированы и опечатаны. Должнику вручено предупреждение об административной ответственности при возобновлении деятельности без устранения нарушений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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