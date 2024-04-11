На Сортировке устроили облаву на нелегальных мигрантов (ВИДЕО)

В районе рынка «Таганский ряд» в Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели рейд по поиску нелегальных мигрантов. В рейде участвовали не только полицейские, но и сотрудники УФСБ России по Свердловской области при силовой поддержке отрядов «ГРОМ» и «СОБР» Росгвардии.

На Сортировке ловили нелегалов

Как сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга, всего за время операции проверено 370 иностранных граждан, выявлено 37 нарушителей. Из них 8 человек не встали на миграционный учет, пятеро уклонились от дактилоскопии, еще 26 иностранцев нарушили режим пребывания на территории РФ. Всех нарушителей передали в городской отдел полиции № 10, будет решаться вопрос об их выдворении из страны.

Подобные рейды будут продолжены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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