Свердловские энергетики и связисты заявили о готовности к весеннему паводку

В Свердловской области энергетики и связисты перешли в усиленный режим работы на время весеннего паводка. На предприятиях созданы специальные комиссии для безаварийного пропуска паводковых вод. Уровень воды в реках ежедневно отслеживается совместно с МЧС и метеорологами.

Как сообщили в компании «Т Плюс», на особом контроле специалисты держат ситуацию на реке Туре и водохранилищах, где расположены Верхотурская ГЭС и Нижнетуринская ГРЭС. Были обследованы гидротехнические сооружения электростанций, очищены подъездные пути к водопропускным сооружениям. На предприятиях проверили запас спасательных средств и сформировали аварийные бригады.

По данным компании «Россети Урал», в Свердловской области в зоне риска подтопления находится 461 объект сетевого хозяйства. Энергетики подготовили вездеходную технику, катера и снегоболотоходы, а также специальное оборудование для пропуска воды.

«В Свердловской области в зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться территории низководных мостов, приусадебных участков, придомовых территорий, участков автодорог, расположенных в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель, Чусовая и их притоков. Также в зону риска может попасть несколько сел в округах Серова, Сосьвы, Гарей и Верхотурья. Это поселки Добрынино, Лопатково, Пуксинка, село Романово, деревни Магино, Зыкова, Линты, Чанова, Пантелеева, Кузнецова», – рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты предупреждают: нельзя подходить к ЛЭП в зоне подтопления, это увеличивает риск поражения электрическим током. В случае ЧС ответственные службы отключают электричество на всей территории затопления.

К паводку готовятся и связисты. На всех гидропостах и метеостанциях введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий. «Во всех населенных пунктах тщательно обследованы линии связи и вводные колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты оборудованы системами автоматического оповещения. В случае проблем с электроснабжением обеспечение питанием сетей возьмут на себя дизель-генераторы. Такая установка может работать в автономном режиме без дозаправки топливом более 10 часов», – сообщил директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

По данным Уралгидрометцентра подъем воды в большинстве рек на территории Свердловской области будет на среднем многолетнем уровне. На севере региона, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды, ожидаются более высокие показатели из-за обильных снегопадов зимой. Превышение может составить до одного метра, но это не критично, констатируют синоптики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube