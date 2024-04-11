На Урале подешевели капуста и огурцы

За неделю в Свердловской области цена на капусту и огурцы упала на 3,5-5,3%. Теперь в магазинах их можно купить за 39,66 руб./кг и 192,86 руб./кг соответственно.

Подешевела и вареная колбаса – до 536,24 руб./кг (-1,2%).

В то же время, по данным Свердловскстата, цена на многие продукты поднялась. Так, стоимость свеклы выросла почти на 7% – до 50,85 руб./кг. Кроме того, на 2% подорожали черный чай и мясные консервы для детского питания – до 1265,83 руб./кг и 1 085,50 руб./кг соответственно. В цене также поднялись молоко (пастеризованное – 70,79 руб./л, стерилизованное – 96,85 руб./л), сметана (285,10 руб./кг), сахар (72,98 руб./кг), вермишель (126,81 руб./кг), макароны (126,22 руб./кг), картофель (25,16 руб./кг), лук репчатый (33,03 руб./кг), яблоки (141,47 руб./кг) и водка (720,01 руб./л), однако рост составил менее 2%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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